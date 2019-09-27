منظمات كاثوليكية: نسبة الأجانب المقيمين في إيطاليا تبلغ 8.7٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمات انسانية كاثوليكية إن إيطاليا تحتل المرتبة الخامسة في الاتحاد الأوروبي في عدد الأجانب المقيمين فيها، حيث يتجاوز عددهم 5.255 مليوناً، أي بنسبة 8.7٪ من إجمالي السكان.

وجاء في تقرير الـ28 الذي أعدته منظمة كاريتاس ومؤسسة ميغرانتس التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، وتم تقديمه في روما الجمعة، أن “دخول الأجانب الى البلاد لأسباب العمل قد انخفض”، بينما “يتزايد دخول المهاجرين لأسباب اللجوء والحماية الإنسانية”.

وذكر التقرير أنه، بالمقابل “فإن عدد المواطنين الإيطاليين الذين تركوا البلاد منذ عام 2014 بلغ 677 ألف شخص، أي ما يعادل سكان مدينة كبيرة مثل باليرمو”، وهي “خسارة عوّضها المواطنون الجدد في الفترة نفسها، حيث اكتسب الجنسية الإيطالية أكثر من 638 ألفًا”، فضلا عن “زيادة متزامنة تتجاوز الـ241 ألف فرد من الأجانب المقيمين”.

وأشار التقرير الى أنه “مع أخذ الانخفاض في معدل المواليد الأجانب بعين الاعتبار، (-3.7٪ عام 2018)، على نحو متزايد وعلى غرار السكان الأصليين، فإن مساهمة المهاجرين تستمر في التكاثر السكاني لإيطاليا”.