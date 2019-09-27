تقرير إيطالي: المسيحيون غالبية بين المهاجرين وتزايد أعداد المسلمين والملحدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبرز تقرير إحصائي إيطالي أن “المسيحيين يمثلون الأغلبية بين المهاجرين المقيمين ف يالبلاد، كما أن هناك تزايداً في أعداد المسلمين والملحدين.

وجاء في تقرير الـ28 الذي أعدته منظمة كاريتاس ومؤسسة ميغرانتس التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، وتم تقديمه في روما الجمعة، أنه “وفقًا لأحدث التقديرات، فاعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، بلغ عدد المسلمين الأجانب المقيمين في إيطاليا 1.580 مليون نسمة”، وذلك بزيادة بنسبة 2٪ مقارنة بعام 2018”.

وتابع التقرير “بينما يقدر عدد المواطنين الأجانب المقيمين في إيطاليا من المسيحيين ككل، 2.815 مليون نسمة”، أي “بإنخفاض بنسبة 4٪ مقارنة بعام 2018”. إلا أنهم “ما يزالون يحافظون على مكانتهم كأول انتماء ديني بين الأجانب المقيمين في البلاد”

وذكر التقرير أن “عدد الأجانب الملحدين في نمو قوي للغاية، حيث أصبح عددهم يقدّر بأكثر من نصف مليون”.

وأشار التقرير الى أن “من بين المسيحيين يعتقد أن هناك 1.560 مليون أرثوذكسي، 977 ألف كاثوليكي، 183 ألف إنجيلي، 16 ألف قبطي و80 ألفًا من الطوائف المسيحية الأخرى”، أما “الجاليات المسلمة الأجنبية الرئيسية، فهي المغربية والألبانية”، بينما “بين الكاثوليك نجد تلك الرومانية والفلبينية”.

وخلص التقرير لافتا الى أن “الكنيسة القبطية في إيطاليا تكتسي أهمية خاصة، كونها تمثل حيوية أقلية مسيحية لا تزال تعاني من الاضطهاد والتمييز في العالم”.