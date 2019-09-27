رئيس أساقفة إيطاليا: كفانا تمييزاً بين مواطني البلاد والمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي الى “الكف عن التمييز بين: نحن و هم”، في إشارة الى مواطني البلاد والمهاجرين.

وفي مقدمته لتقرير الهجرة الـ28 الذي أعدته منظمة كاريتاس ومؤسسة ميغرانتس التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، بعنوان “ليسوا مجرد مهاجرين”، وتم تقديمه في روما الجمعة، كتب الكاردينال باسيتّي “إن عنوان التقرير المقتبَس من الموضوع الذي اختاره الأب الأقدس لليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين 2019، يسألنا بعمق عن معنى التزامنا”.

وتابع رئيس الأساقفة “وكما قال البابا فرنسيس مرارًا وتكرارًا، إنها رسالة تهدف إلى التذكير بمعنى مزدوج، وهو أن المهاجرين هم بشرٌ فوق كل شيء، لكن في الوقت نفسه، أصبحوا الآن رمزًا لكل المهمشين في مجتمع اللامبالاة المعولمة”.

وأضاف باسيتّي أنه “من وجهة النظر هذه، فإن إستمرار التمييز بين: هم و نحن، وبين مشاكلنا ومشاكلهم، تطلعاتنا وتطلعاتهم، لم تعد منطقية”، فـ”في كل أبعاد المعاناة هذه، لا يوجد فرق: إيطاليون أو أجانب، جميعهم يعانون بالطريقة نفسها”.

وأشار رئيس أساقفة إيطاليا الى أن “من الملح أكثر فأكثر أن نوجه نداءنا الصادق لكي لا يتفشى في مجتمعاتنا الحق بثقافة الهدر والرفض”، بل “نشر ثقافة جديدة تقوم على القاء والبحث التضامني عن الصالح العام، صون ثمار الأرض والكفاح المشترك ضد الفقر”.