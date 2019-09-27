رئيس أساقفة إيطاليا: اتفاق مالطا جيد كأساس للبدء منه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أثنى رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي على الاتفاق الذي وقّعت عليه إيطاليا في مالطا، واصفا إياه بـ”الجيد”، وقال “إنه يصلح كأساس”، للبدء منه.

وكان وزراء داخلية كل من مالطا، أيطاليا، فرنسا، ألمانيا بالإضافة إلى فنلندا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، قد توصلوا قبل أيام في العاصمة المالطية فاليتا، إلى اتفاق أولي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط وإنزالهم في موانئ مالطا أو إيطاليا.

وفي تصريحات على هامش تقديم تقرير الهجرة الـ28 الذي أعدته منظمة كاريتاس ومؤسسة ميغرانتس التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، بعنوان “ليسوا مجرد مهاجرين”، في روما الجمعة، أشار الكاردينال باسيتّي الى أن الاتفاق يمكن أن يكون “بمثابة قاعدة للإنطلاق” لأن “المشكلة معقدة للغاية”.

وتابع رئيس الأساقفة “سأعقد مؤتمراً عن منطقة المتوسط لمعالجة المشاكل وتحديد أفضل الحلول”، مذكِّراً بأن الهجرة “مشكلة إنسانية ويجب أن تواجه بمعايير جديدة”، كما “أنها مسألة تربية أيضًا”.

وأشار رئيس أساقفة إيطاليا في هذا الصدد، إلى أهمية عمل المدارس، حيث “أرى انفصالًا بين عالم البالغين والأطفال”، فـ”غالبًا ما يحمل هؤلاء الأخيرين الحنان والعطف على الأضعف”. واختتم بالقول إن “استقبال المهاجرين واجب أساسي”، لكن “يجب دمجهم أيضاً”.