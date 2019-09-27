دي مايو يؤكد أهمية دور قطر للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- شدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو على “أهمية دور قطر في حث أطراف الصراع في ليبيا على الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري”.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس في نيويورك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واشارت وزارة الخارجية الايطالية إلى أن دي مايو أكد على “الحاجة لتعاون كامل من الدول الاكثر إهتماماً بليبيا، مثل قطر، في أفق حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وبشأن الاوضاع في الخليج، نوه وزير الخارجية الايطالي لنظيره القطري بـ”أهمية تجنب مبادرات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة، والعمل بالتالي على إيجاد حلول مشتركة في إطار إقليمي”. وأضاف دي مايو-حسب الخارجية- “تنظر إيطاليا بشكل إيجابي لأي مبادرة دبلوماسية شاملة”.