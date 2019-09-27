الاتحاد الأوروبي يرغب بالتفاوض مع اليابان بشأن تبادل معطيات المسافرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ترغب المفوضية الأوروبية ابرام اتفاق باسم الاتحاد مع اليابان بشأن نقل واستخدام بيانات المسافرين.

جاء هذا الأمر على لسان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أثناء كلمته أمام المنتدى الأوروبي للتواصل مع آسيا، المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وطالب يونكر المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء منح الجهاز التنفيذي التفويض اللازم لذلك، حيث “سيكون هذا الاتفاق عاملاً حاسماً في العمل المشترك لمحاربة الجريمة والإرهاب”، وفق تعبيره.

وتأمل المفوضية أن تتوصل إلى اتفاق مع اليابان يحدد إطار وشروط تبادل بيانات المسافرين (بي إن آر) ضمن الاحترام التام للحقوق الأساسية والقوانين الدولية.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى اليابان كشريك استراتيجي أساسي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، معتبراً أن مثل هذا الاتفاق سيساهم في تدعيم الأمن العالمي.

ويرغب الأوروبيون بالعمل مع اليابانيين على استخدام البيانات لتحديد أنماط السفر المشبوهة وتعقب المجرمين الخطرين، وذلك في إطار التعاون الأمني القائم بين الطرفين.

وكان الاتحاد الأوروبي واليابان قد وقعا اتفاقية شراكة استراتيجية عام 2018.

ولكن أي مفاوضات مستقبلية بهذا الشأن ستكون من مهمة المفوضية القادمة التي ستبدأ عملها رسمياً بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم ولغاية عام 2024.