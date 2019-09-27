غوتيريش يدعو لضمان ممارسة النساء والرجال ممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات الأفغانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- عشية الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “جميع أصحاب المصلحة على ضمان تمكين الناخبين من النساء والرجال، من ممارسة حقهم في التصويت”، معتبراً إن ذلك يمثل أمرا بالغ الأهمية “لأن أفغانستان تسعى جاهدة لتعزيز نظام سياسي ديمقراطي وشامل.”

وجدد الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، “التأكيد على أن أي أعمال عنف ضد العملية الانتخابية، بما في ذلك الهجمات الموجهة إلى مراكز الاقتراع وموظفي الاقتراع والناخبين، غير مقبولة، قائلا إنه “لا يوجد مكان للعنف أو التخويف أو الاحتيال”.

ودعا الأمين العام-وفق موقع أخبار الأمم المتحدة- “جميع الجهات الفاعلة الرئيسية إلى الوفاء بمسؤوليتها من خلال دعم عملية انتخابية سلمية وذات مصداقية وشفافة وشاملة، مجددا التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة الشعب الأفغاني”.

ويتوجه غدا السبت حوالي عشرة ملايين ناخب أفغاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد في إنتخابات رئاسية بعد خمسة أشهر من موعدها الرسمي بعد أن تمّ تأجيلها مرتين خلال العام الحالي أملاً في حدوث إختراق في المحادثات بين الإدارة الامريكية وحركة طالبان.