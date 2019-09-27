وزير الخارجية الامريكي يزور إيطاليا مطلع الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن إيطاليا ستكون المحطة الأولى لجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاوروبية القادمة، التي ستبدأ مطلع شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم وتستمر إلى السادس منه.

ويتضمن جدول زيارة رئيس الدبلوماسية الامريكية لإيطاليا إجتماعات مع كل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إضافة إلى نظيره الايطالي لويجي دي مايو.

ووفق وزارة الخارجية الامريكية، سوف يعقد بومبيو أيضًا اجتماعًا خاصًا مع البابا في الفاتيكان، كما سيتوجه إلى مقاطعة أبروتسو (وسط) لزيارة مسقط رأس أجداده الإيطاليين في بلدة باشنترو.