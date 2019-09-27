إيطاليا-الولايات المتحدة: تكثيف التعاون بمجال الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورغيزي والسفير الأمريكي لدى إيطاليا، لويس ايزنبرغ، عن “ارتياحهما الكبير للعلاقات الممتازة بين البلدين”، وذلك في لقاء “ودي” جرى الجمعة بمقر الوزارة في روما.

وتصدرت أجندة اللقاء، حسبما جاء في مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية، سبل “تكثيف التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، مع الإشارة بشكل خاص إلى تعزيز أنشطة الوقاية في المطارات والموانئ والتقاسم الأكثر فعالية للمعلومات والبيانات بين قوات الشرطة” في البلدين.

وإضافة إلى ذلك، أعربت المسؤولة الايطالية والدبلوماسي الامريكي “عن التقدير المتبادل فيما يتعلق بالتعاون الوثيق بين البلدين في التصدي لظاهرة المقاتلين الاجانب”.