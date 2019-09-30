رئيس حكومة إيطاليا: هدفنا خفض ضريبة القيمة المضافة لا زيادتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن “هناك سوء فهم بشأن ضريبة القيمة المضافة، فهدفي هو السماح بخفضها، ونحن نسعى لذلك”.

وفي حديثه مع الصحافيين في الساحة الكائنة أمام قصر الحكومة (كيجي) الإثنين، أضاف كونتي “إنني أريد تعديل الفواتير لصالح جميع الإيطاليين وخفض الضريبة المفروضة على فواتير الطاقة من 10 إلى 5٪”، كما “أحب أن تتاح للعائلات الأقل حظًا، فرصة شراء الخبز، الفواكه الطازجة والحليب”، والتي “تبلغ الضريبة المفروضة عليها الآن 4٪، لجعلها 1%”، مبينا أنه “لتحقيق ذلك، يجب زيادة استخدام وسائل بديلة للدفع نقدًا”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أنه “للقيام بذلك، علينا وضع خطة، وقد تحدثت للإيطاليين عن اتفاق يتطلب تنفيذه إعطاء فرصة للجميع، حتى لمن لا يستطيع امتلاك بطاقة ائتمان أو بطاقة صرف آلي، ولمن ليس لديه حساب جارٍ، القدرة على الوصول إلى وسائل الدفع هذه، دون أي تكلفة وبدون عمولات”، لتكون “في متناول الجميع”.

وذكّر رئيس الحكومة بأن “ما أود توضيحه هو أنني ذهبت إلى البرلمان لا لكي أطلب وأحظى بالموافقة على عدم زيادة ضريبة القيمة المضافة وحسب”، بل “لأحظى بالثقة لإجراء تحول مستدام ومحاربة التهرب الضريبي”، بل “ولتحقيق تحديث للبلاد، نشر الرقمنة، تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة النمو”، واختتم بالقول “لذا، لا يمكنني أن أرضى بمجرد وقف زيادة ضريبة القيمة المضافة”.