رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة: تشكيل لجنة الدستور خطوة إيجابية لكنها غير كافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة آليات عمل اللجنة الدستورية، التي أعلن عن تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقال ناصر الحريري إنها تشكيلها “خطوة إيجابية متقدمة، لكنها غير كافية”.

وأشار الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم (الاثنين) في اسطنبول إلى الدعم الدولي لمساعدة السوريين للوصول للنتائج، والرئاسة المشتركة للجنة الدستورية، ودعم الأمم المتحدة والمساعي الحميدة للمبعوث الأممي، وتقاريره الدورية التي سيقدمها لمجلس الأمن لإحاطته بتطورات عمل اللجنة الدستورية، وأشار إلى وجود ضمانات لحماية وأمان أعضاء اللجنة الدستورية.

وقال إن لهذه اللجنة الحق في إجراءات إضافية في العناصر الأساسية للقوائم الإجرائية، لعدم وضع أي عراقيل من أي طرف، وأي خلافات ستوضع جانباً لمناقشتها لفتح المجال واسعاً لبحثها، اللجنة الدستورية هي التي تحدد آلية قوننة أو تفعيل أو إدراج الدستور الجديد، ولا يحق لأي طرف أن يناور في هذا الموضوع.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر الجاري عن إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية والمؤلفة من 150 عضواً، موزعة بنسب متساوية بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني.

وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى تحديات كثيرة تواجه اللجنة الدستورية، وأعرب عن قناعته بقيام النظام السوري “تعطيل” عمل اللجنة الدستورية، وقال إن هذه اللجنة خطوة إيجابية متقدمة لكنها غير كافية، وعلى المعارضة والمجتمع الدولي الاستعداد لمواجهة تعطيل ومماطلة النظام السوري، لهذا شدد على ضرورة التزام الجدول الزمني الموجود في القرار الأممي 2254.

وأوضح الحريري أن المعارضة تعمل مع الأممم المتحدة والمجتمع الدولي على تفعيل ملف المعتقلين، “آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة على الأقل من المعتقلين تزامناً مع بدء عمل اللجنة الدستورية ليكون ذلك عامل دافع للعملية السياسية ويزيد ثقة السوريين بالعملية السياسية”.

وأشار إلى أن أول لقاء للجنة الدستورية سيكون في 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما سيكون هناك في 8 من نفس الشهر، اجتماعات موسعة لهيئة المفاوضات واللجنة الدستورية، مع عدد كبير من المستشارين السوريين، ولمدة سبعة أيام، قبل الذهاب إلى اللجنة الدستورية على أكمل استعداد، وربما يكون هناك لقاءات مع المبعوث الأممي غير بيدرسن قبل موعد انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية الأول.

وقال إن الحل السياسي في سورية يعتمد على ثلاثة خطوات أساسية لابد منها، الأولى هي البيئة المحايدة والآمنة، والثانية وضع دستور جديد لسورية، والثالثة إجراء إنتخابات شفافة مراقبة بإشراف الأمم المتحدة.

وقال إن الموضوع الدستوري هو جزء من القرار 2254 على أن يشمل بقية القوائم والملفات، والتغيير السياسي في سورية يقتضي رؤية، رضيتها المعارضة السورية في بيان جنيف وفي القرار 2254. وقال “لا يوجد ضمانات أو تأكيدات لما سيجري، بل على العكس هناك تحديات كثيرة، لكن المتأكدين منه أن هيئة المفاوضات بما تمثل من مكونات، هو تطبيق بيان جنيف 1 والقرار 2254 دون تنازل”.

وقال الحريري إن هيئة التفاوض لها قواعد إجرائية داخلية لعملها غير القواعد الدولية، ويمكن استبدال أسماء بأسماء أخرى، وستكون هيئة التفاوض من وراء اللجنة الدستورية وداعمة لها، وأشار إلى أن هيئة التفاوض تدرس دساتير كثيرة للاستئناس بها.

ونفى أن توافق المعارضة السورية إجراء انتخابات رئاسية قبل الوصول إلى دستور جديد، وشدد على أن القضايا التي لن تتنازل عنها المعارضة السورية هي “هيئة حكم ذات مصداقية غير طائفية، ودستور جديد، وانتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

ويُشار إلى أن قرار تشكيل لجنة معنية بصياغة دستور سوري جديد اتّخذ أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، أواخر كانون الثاني 2018، وتسعى روسيا أن يكون سوتشي مرجيعتها، بينما ترى الولايات المتحدة ودول أوربية غربية أن المرجعية يجب أن تبقى اجتماعات جنيف التي تمت برعاية دولية.