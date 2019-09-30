يوروستات: متوسط معدلات البطالة في أوروبا يواصل الانخفاض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – واصل متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الانخفاض ليصل إلى أقل مستوياته منذ عام 2000.

وأشار مكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات)، إلى أن معدلات البطالة في منطقة اليورو (19 دولة)، بلغت 7,4% في شهر آب/أغسطس 2019، مسجلة بذلك انخفاضاً طفيفاً عن الـ 7,5% خلال الشهر الذي سبقه، وعن 8% خلال شهر آب/أغسطس 2018.

أما متوسط معدلات البطالة في مجمل الدول ال28 في الاتحاد فقد سجل 6,2% خلال الشهر الماضي، مقارن بـ6.3% في الشهر الذي سبقه.

وكانت معدلات البطالة في الدول ال28 قد سجلت في شهر آب/ أغسطس 2018 نسبة تصل إلى 6,7 %، ما يؤكد التوجه التدريجي نحو الانخفاض.

وتُعد النسب المعلنة اليوم من قبل يوروستات هي الأقل منذ بدء المكتب بتسجيل معدلات البطالة على أساس شهري عام 2000.

ولا تزال جمهورية التشيك تتربع على رأس قائمة الدول الأقل بطالة، إذ تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 2% فقط حسب تقديرات آب/ أغسطس العام الحالي، تليها ألمانيا 3,1%، بينما لا تزال كل من اليونان واسبانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر معاناة من هذه الظاهرة بنسب تصل على التوالي إلى 17% و13,8%.

ويلاحظ يوروستات أن اليونان سجلت أكبر نسبة انخفاض على أساس سنوي أي ما بين تموز/يوليو 2018 والشهر نفسه من العام الحالي، بينما بقيت نسبة البطالة مستقرة في لوكسمبورغ وارتفعت في الدانمرك من 4,9% إلى 5% وليتوانيا من 6,1% إلى 6,6 % والسويد من 6,3 % إلى 7,1% في الفترة نفسها.