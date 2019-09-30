سياسيون وخبراء يثمنون الشراكة الايطالية-القطرية عبر مستشفى “ماتر أولبيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن خبراء وسياسيون في إيطاليا الدور الذي يؤديه مستشفى (ماتر أولبيا) بإقليم سردينيا الايطالي، وهو ثمرة شراكة بين الصندوق الوقفي لمؤسسة قطر ومؤسسة مستشفى (أغوستينو جيميلي) الجامعي بالعاصمة روما.

ويرى رئيس لجنة الاطباء الاجانب في إيطاليا ورئيس (جاليات العالم العربي)، الدكتور فؤاد عودة أنّ للمستشفى “انعكاسات إيجابية” كونه يساعد في “تصحيح” الصورة النمطية للجاليات الإسلامية في البلاد.

وينوه الدكتور عودة، العضو في اللجنة العلمية بإدارة شؤون الهجرة والصحة في جامعة الدول العربية، خلال حديثه مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بأن “الاحكام المسبقة تُحارب من خلال المعرفة والحوار وحملات التوعية الإعلامية”.

أما السيناتور الايطالي من أصول افريقية، توني إيوبي، المسؤول عن ملف الهجرة في حزب الرابطة ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، فهو يرحب بهذه الشراكة الايطالية-القطرية ويصفها بـ”الأمر جيد”، بإعتبار أنها تشكل “نوعاً من التعاون الموضوعي الإيجابي”. وقال: “كرمى لله، فنحن ننتمي إلى نفس العالم!”.

وبدوره يرى خبير العلاقات الدولية ومستشار منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جان ليونارد توادي، أن ميزة هذه المبادرة تكمن في إبرازها “التميز الإيطالي بإسقاط خارجي. إنها الحدود الجديدة للتعاون”. وقال “المحصلة في النهاية هي أن الناس يتلاقون في الاحتياجات الأساسية، كقطاع الصحة. من خلال عملية واحدة ساعدنا منطقة سردينيا في التوجه خطوة إلى الأمام”.