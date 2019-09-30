المبعوث الاممي لليمن يرحب بمبادرة جماعة (أنصار الله) لـ”إطلاق سراح محتجزين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أبدى مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، “الترحيب بمبادرة أنصار الله أحادية الجانب لإطلاق سراح محتجزين لديها”، ودعا جميع الأطراف إلى “ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين”.

وأعرب غريفيثس عن “أمله في أن تقود هذه الخطوة إلى مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تُسهل عملية تبادل جميع المحتجزين الذين تمّ احتجازهم على خلفية الصراع، وفقا لاتفاقية ستوكهولم”. وأضاف: أرحّب أيضا بالخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي وأدّت إلى إطلاق سراح أطفال يمنيين ودعمت إعادة دمجهم بعائلاتهم”، حسبما نقل عنه مؤقع أخبار الامم المتحدة.

ودعا المبعوث الأممي الخاص جميع الأطراف إلى “العمل معا للدفع قدما بعملية إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع، ونقلهم وإعادتهم الى ديارهم”، منوهاً بأن “المحتجزين وذويهم قد عانوا الكثير”.

كما وجه غريفيثس الدعوة إلى “الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف المناقشات حول عمليات التبادل المقبلة وفقا للالتزامات ضمن إطار اتفاقية ستوكهولم”