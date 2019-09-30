حماس تصف تواجد وفد رياضي إسرئيلي في قطر بـ”بتطبيع يبيّض صورة الاحتلال”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أعربت حركة حماس الاثنين عن “الأسف” لاستضافة دولة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا، يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى، التي تستضيفها الدوحة هذه الايام.

وأشار بيان حمل توقيع الناطق بإسم الحركة، حازم قاسم “نأسف لاستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر الشقيقة، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة”.

واضاف البيان: “نعتبر هذه الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني”.