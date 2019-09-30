وزير الخارجية الايطالي يلتقي نظيره الامريكي في روما ظهر الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو سوف يعقد ظهر غد الثلاثاء في روما إجتماعا مع نظيره الامريكي مايك بومبيو.

ومن المتوقع أن تأخذ الازمة الليبية جزءا هاماً من الاجتماع بين دي مايو وبومبيو الذي سيلتئم في (فيلا ماداما).

وكان وزير الخارجية الايطالي قال مؤخراً إنه “يثق بأن الإشارة المطلوبة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدعم الإستراتيجية الايطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.

وإيطاليا هي المحطة الأولى لجولة وزير الخارجية الأمريكي الاوروبية التي تستمر إلى السادس من شهر تشرين الاول/أكتوبر.

ويتضمن جدول زيارة رئيس الدبلوماسية الامريكية لإيطاليا إجتماعات مع كل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي

ووفق مذكرة صدرت في وقت سابق عن وزارة الخارجية الامريكية، سوف يعقد بومبيو أيضًا اجتماعًا خاصًا مع البابا في الفاتيكان، كما سيتوجه إلى مقاطعة أبروتسو (وسط) لزيارة مسقط رأس أجداده الإيطاليين في بلدة باشنترو.