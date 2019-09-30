سالفيني يقترح إجراء أختبارات المخدرات على برلمانيي بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تيرني- دعا زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية الايطالي السابق، ماتيو سالفيني اليوم الاثنين إلى إجراء إختبارات المخدرات على البرلمانيين في بلاده.

وقال سالفيني خلال حملة إنتخابية في بلدة تيرني، بمقاطعة أومبريا (وسط) التي ستشهد إنتخابات لإختيار الحكومة المحلية في 27 تشرين الاول/أكتوبر القادم، ” هناك نواب في البرلمان يريدون شرعنة تعاطي المخدرات وأن تبيع الدولة المخدرات”.

وأضاف سالفيني “لقد تقدمت في وقت سابق بإقتراح وسأقترحه مجدداً: يجب إجراء تحاليل للكشف عن المتعاطين للمخدرات ليس فقط على أصحاب الوظائف الخطرة، ولكن أيضًا على أولئك الذين يذهبون إلى البرلمان كنواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، لمعرفة فيما إذا كانوا يتعاطون شيئاً ما قبل أن يضغطوا على الأزرار” خلال عمليات التصويت الالكتروني.

وقال “أشاهد في البرلمان، في بعض الأحيان، عيون حمراء… لا أدري بسبب الإرهاق أو أن هناك سبب آخر”.