دعوة أممية للتحرك لإنقاذ طالبي اللجوء بالجزر اليونانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليونان لنقل آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء من مراكز الاستقبال المكتظة على الجزر اليونانية إلى أماكن أكثر أمناً.

وعبرت المفوضية في بيان تلقت (آكي) الإيطالية نسخة منه اليوم عن قلقها بسبب تزايد عدد القادمين إلى هذه المخيمات من تركيا.

وتفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الأممية أن عدد القادمين إلى الجزر اليونانية من تركيا قد ارتفع إلى 10,258 شخص معظمهم من الأفغان والسوريين خلال شهر أيلول/سبتمبر، وهو “الأعلى على أساس شهري منذ عام 2016″، حسب البيان.

وطالبت مفوضية شؤون اللاجئين الحكومة اليونانية بالتحرك بسرعة لتنفيذ الالتزامات المعلن عنها لتخفيف الضغط على الجزر وحماية الأطفال غير المصحوبين، مثل تسريع إجراءات البت بطلبات اللجوء وتشديد التحكم على التدفقات.

وتأمل المفوضية أن تسرع الحكومة اليونانية في نقل أكثر من 5 آلاف طالب لجوء من الجزر وتوفير أماكن إقامة جديدة، معلنة أنها ستواصل “دعم عمليات النقل بناء على طلب أثينا”، وفق البيان.

ونبدو مفوضية شؤون اللاجئين مستعدة لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع في داخل اليونان تساهم في تسهيل عملية اندماج اللاجئين في المجتمع.

وتركز التقارير القادمة من الجزر اليونانية أن حالة القاصرين غير المصحوبين بذويهم تبقى مقلقة للغاية، ويبلغ غددهم 4400 طفلاً ولا يعيش معظمهم في أماكن تتناسب مع أعمارهم.

وكانت اليونان قد استقبلت هذا العام 45600 شخص من بين 77460 قدموا إلى أوروبا، أي أكثر من اسبانيا، إيطاليا، مالطا وقبرص مجتمعة.