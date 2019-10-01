رئيس الوزراء الايطالي يلتقي وزير الخارجية الامريكي عصر اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء سيعقد إجتماعاً مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، بمقر الحكومة بالعاصمة روما في وقت لاحق من عصر اليوم الثلاثاء.

أما لقاء وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو مع نظيره الامريكي فسيكون ظهر غد الاربعاء في (فيلا ماداما) وليس اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس الدبلوماسية الامريكية قد أعلن في تغريده عبر منصة (تويتر) أنه في طريقه إلى القارة العجوز، وقال “تعد شراكاتنا الدائمة في أوروبا أمرًا حاسمًا”. وأضاف بومبيو “أتطلع إلى محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الدولية، بما في ذلك حماية الحرية الدينية والنهوض بالازدهار الاقتصادي. المحطة الأولى: روما والكرسي الرسولي”.