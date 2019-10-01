بروكسل تفند مزاعم جونسون بالمسؤولية عن تسريب وثائق خاصة ببريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – فندت المفوضية الأوروبية مزاعم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الذي يتهمها بالمسؤولية عن تسريب وثائق خاصة بعملية انسحاب بلاده من الاتحاد (بريكست).

وحرصت المفوضية على توضيح ما اعتبرته خلطاً بريطانياً للأوراق، مشيرة إلى أن بريطانيا طلبت الحفاظ على سرية الوثائق الأربعة التي تم تقديمها لبروكسل حول مواضيع متعددة مثل الجمارك.

واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا أن الوثائق البريطانية لا ترق إلى مستوى المقترحات المنتظرة، التي من شأنها تحريك عجلة بريكست، “ولكننا احترمنا رغبة لندن “، وفق كلامها.

وكررت أندريفا أن الجهاز التنفيذي الاوروبي لم يتلق بعد مقترحات بريطانية محددة تتوافق مع نص الاتفاق المبرم بين الطرفين وتحقق أهداف شبكة الأمان.

ويطالب الأوروبيون البريطانيين بتقديم حلول بديلة عملية وفعالة عن شبكة الأمان المرفوضة من قبلهم، والتي من شأنها تفادي عودة الحدود الفعلية بين ايرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا وهي عضو في الاتحاد.

وتواصل المفوضية التعاون مع جمهورية ايرلندا للتعامل مع كل الاحتمالات خاصة بريكست بدون اتفاق. وقالت المتحدثة: “نحن نريد حماية السوق الموحدة وحماية الحقوق الايرلندية وكذلك الحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة بين شطري الجزيرة”.

وترى بروكسل أن أفضل طريقة لضمان مصالح كل الأطراف والحفاظ على الأمن والاستقرار بين شطري الجزيرة هي الالتزام بشبكة الأمان بالشكل المنصوص عنه في اتفاق الانسحاب الموقع مع البريطانيين العام الماضي.

وناشدت المتحدثة باسم المفوضية كافة السياسيين، في إشارة ضمنية لجونسون، باستخدام “لغة دبلوماسية مناسبة” ليتمكن المفاوضون من العمل والتقدم بشكل بناء.

هذا ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ما لم تقدم لندن طلباً مبرراً للتأجيل يوافق عليه زعماء الدول الـ27 الأعضاء.