إيطاليا: جدل سياسي حول إزالة الصليب من الفصول الدراسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أثار تنويه وزير التعليم والبحوث الإيطالي لورينزو فيورامونتي بفكرة حول إزالة الصليب من الفصول الدراسية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإيطالية والبرلمانية بشكل خاص.

وكان الوزير فيورامونتي (حركة خمس نجوم)، قد تحدث أمس في تصريحات إذاعية، حول الموضوع المذكور قائلا “إنني أفضّل جداراً عليه خريطة جغرافية للعالم، تذّكر بالدستور وبأهداف التنمية المستدامة”.

وبهذا الصدد، كتب نائب رئيس الحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو على (تويتر): “بصفتي علماني، أقول إن الصليب ليس هو ما يشكك في علمانية المدرسة والدولة”.

أما من حزب الرابطة، فقد رفع كل من زعيمه ماتيو سالفيني، والسيناتور سيموني پيللون أصواتهما قائلين: “إرفعوا أيديكم عن الصليب، فهو يمثل علامة لجذورنا المسيحية ورمزًا لإيمان شعبنا”، لذا “فلتُبق الحكومة يديها بعيدة عنه”، فـ”من العار أن تكون أولوية وزير التعليم، مع كل المشكلات التي تواجهها المدارس في إيطاليا، هي إزالة الصلبان من الفصول الدراسية، ونحن على استعداد لخوض معركة لذلك، دفاعاً عن تاريخنا: الصليب لا يُمس”.

من جانبها، أكدت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس النواب، مارياستيلا جيلميني، أن “الصليب ليس عنصرًا تأثيثياً، بل شهادة لجذور بلادنا”، وأن “وجوده على جدران الفصول الدراسية، على عكس ما يعتقده الوزير فيورامونتي، لا يمنع طلاب الثقافات والأديان الأخرى من التعبير عن أنفسهم”.

على الصعيد ذاته، كتبت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، متهكمة على (فيسبوك)، “ها هو الوزير فيورامونتي يعطينا لؤلؤة من الحكمة كل يوم، فبعد فرض الضرائب على الحلويات الجاهزة، وتسجيل الغياب للمشاركة بتظاهرة تبررها الدولة، يفضل خريطة تحمل إشارة إلى الدستور بدلا من الصليب”.

وأردفت ميلوني، “لست أرى سوءاً في وضع الصليب في الفصل الدراسي، بينما أفضل رؤية خريطة العالم المذكورة في مكاتب حركة خمس نجوم، لكي يتقن أعضاؤها ما تقوله المادة 1 من الدستور”، والتي “تنص على أن السيادة ملك للشعب”.