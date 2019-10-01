السعودية ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بإنشاء اللجنة الدستورية في سورية، وذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت المملكة، في بيان صدر عن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في أعقاب الجلسة، بثته وكالة الأنباء السعودية، على “دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية”.

كما رحب مجلس الوزراء “بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”.