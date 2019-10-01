إيني الايطالية ترحب بإغلاق وزارة العدل الأمريكية لملف شبهات فساد بالجزائر ونيجيريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة بإغلاق وزارة العدل الأمريكية لملف تحقيقات يتعلق بشبهات فساد في أنشطة المجموعة في دولتي الجزائر ونيجيريا.

وقال عملاق الطاقة الايطالي في مذكرة “تلقينا بإرتياح تأكيدات تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية قد أنهت تحقيقاتها وفقًا للقانون الأمريكي لمكافحة ممارسات الفساد الاجنبية” (Fcpa) فيما يتعلق بأنشطة تختص بالجزائر ونيجيريا ، حيث قررت “إغلاق الملف”

وبشأن بالجزائر نوهت إيني بأنه “في شهر أيلول/سبتمبر 2018 ، برأت محكمة ميلانو الشركة وإدارتها لإنتفاء شبهة الفساد، مقرة بذلك عدم صلتها بالسلوك غير المشروع المزعوم، موضوع المحاكمة”.

وكانت المحكمة الإيطالية قد برأت إيني ورئيسها التنفيذي السابق باولو سكاروني، بينما أصدرت حينها حكماً بالسجن بحق المدير التنفيذي السابق لشركة (سايبم) الايطالية فضلاً عن مصادرة ما يقارب المائتي مليون يورو من االاخيرة بتهمة رشوة وسطاء في الجزائر للحصول على عقود مع المجمع العمومي الجزائري للمحروقات (سوناطراك).