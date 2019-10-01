بومبيو يبدأ زيارته لروما: العلاقات مع بكين والرسوم الجمركية وأزمة ليبيا على أجندة المباحثات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو زيارته لإيطاليا اليوم بلقاء جمعه مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بقصر الرئاسة في روما وعقد إجتماعاً في وقت لاحق عصر اليوم مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.

ولم يصدر حتى الان بيان من رئاسة الوزراء في روما بشأن أجندة المباحثات، في وقت رجحت مصادر إعلامية أن تتصدرها العلاقات بين روما وبكين، على خلفية إنضمام إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ومخاوف إدارة واشنطن الامنية المتعلقة بتجسس الصين على حلفائها الاوربيين عبر تقنية الجيل الخامس للإتصالات من خلال شركة هواوي الرائدة في هذا المجال. كما تسعى روما لتجنب رسوم جمركية قد تفرضها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على المنتجات الايطالية، خاصة المنتجات الغذائية.

وفيما يتعلق بالاوضاع في منطقة المتوسط وفي ليبيا على وجه الخصوص، تسعى إيطاليا إلى دعم أمريكي من أجل حل سلمي للأزمة هناك يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر فعال لتوريد الأسلحة لطرفي الصراع الحالي في ليبيا.

ووفق مصادر إعلامية، فإن مخاوف روما تكمن في شعور الجنرال خليفة حفتر، المعين قائناً عاماً لـ”الجيش الوطني الليبي” من برلمان طبرق، بأنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة قد يدفعه إلى شن حرب بلا هوادة على العاصمة طرابلس. وعليه فإن رسالة ماتاريلا وكونتي إلى بومبيو هي أنه يتعين حتى على الولايات المتحدة دعم جهود أوروبا خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أفق المؤتمر الدولي القادم في برلين، والذي من المزمع أن يجمع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية معًا على طاولة حوار واحدة.