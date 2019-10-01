المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد الوفيات في البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن الموجة الأخيرة من مآسي البحر الأبيض المتوسط ​​على طول طرق الهجرة الثلاثة أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة في عام 2019 إلى 994 من الرجال والنساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، ليونارد دويل: “وسط موجة متصاعدة من المشاعر المعادية للمهاجرين في سياستنا في جميع أنحاء العالم، فإن هذا الرقم المروع لحوالي 1000 حالة وفاة يرجع إلى حد ما إلى الموقف المتشدد والعداء الصريح للمهاجرين الفارين من العنف والفقر. هذه المذبحة في البحر تؤلمنا جميعا. إنه عار علينا جميعا”.

وذكرت المنظمة الدولية أنها لم تتأكد تماما من حادثة وقعت قبالة المغرب في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها تحاول التحقق من تقارير أفادت بفقدان ما يصل إلى 40 مهاجرا في حادث غرق سفينة. وتقول المنظمة أنه، في حال تأكيد هذه الحادثة، سيرتفع عدد القتلى هذا العام إلى ألف شخص، منوهة بأن عام 2019 سيصادف العام السادس على التوالي الذي سجلت فيه ألف حالة وفاة، على الأقل، في المياه التي تفصل أوروبا عن أفريقيا والشرق الأوسط.