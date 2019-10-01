الخارجية الامريكية: إيطاليا تلعب دوراً هاماً في تأمين الجناح الجنوبي لحلف ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- وصفت الإدارة الامريكية ايطاليا بـ”حليف رئيسي” ضمن منظومة شمال الاطلسي (الناتو)، حسبما جاء في مذكرة صدرت تزامناً مع زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، الحالية إلى روما والفاتيكان.

وقالت الخارجية الأمريكية “إن إيطاليا قائد وضامن للأمن في المجتمع الدولي وشريك موثوق به”، حيث “تلعب دورًا هاماً في ضمان الأمن عبر الأطلسي، خاصة في تأمين الجناح الجنوبي لحلف الناتو من خلال وجودها في ليبيا وفي العراق وكوسوفو ولبنان وأفغانستان”.

ونوهت الخارجية الأمريكية بأنه “عبر تاريخنا، أغنى الأمريكيون الإيطاليون كل جانب من جوانب الحياة الأمريكية” ، مذكرة بأن “أكثر من 20 مليون أمريكي يعلنون بفخر أصولهم الإيطالية، بما في ذلك بومبيو نفسه، أول وزير خارجية إيطالي-أمريكي”، والذي سيزور مسقط رأس أجداده في مقاطعة في أبروتسو (وسط)، خلال زيارته الحالية لإيطاليا.