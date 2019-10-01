وزيرة الداخلية الايطالية: معضلة المهاجرين لا تقتصر على تحديد موانئ الانزال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وزيرة الداخلية في الحكومة الايطالية، لوتشانا لامورغيزي إنها تتفق تماماً مع سياسة وزير الداخلية الأسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي، ماركو مينيتي، بشأن إدارة ملف المهاجرين، مشددة على أن المشكلة لا تقتصر فقط على تحديد موانئ الإنزال.

واضافت في ندوة بالعاصمة روما الثلاثاء “مينيتي كان يعمل وفق رؤية واسعة. المشكلة في رأي ليست عمليات إنزال المهاجرين، بل إعادة من لايحق له البقاء في إيطاليا إلى اوطانهم، والاتفاقيات مع دولهم لإستقبالهم واستقرار المناطق المصدِّرة للهجرة. إنها قضايا متداخلة مع بعضها البعض”.

ورأت المسؤولة الايطالية أن الاجتماع الوزاري الأخير في مالطا “هو بداية الطريق. لن أقول إنتصرنا، لكن المؤتمر بالتأكيد كان مؤشرا إيجابيا”.