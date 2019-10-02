مكالمة هاتفية اليوم بين يونكر وجونسون حول مقترحات بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيسها جان كلود يونكر، سيجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية أن الاتصال سيدور حول المقترحات التي أعلنت عنها بريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد (بريكست).

ويستعد الاتحاد الأوروبي لتقلي المقترحات البريطانية خلال الساعات القليلة القادمة، و سوف “يعمل على دراستها وتقييمها بشكل موضوعي”، حسب كلام مينا أنرديفا.

وأشارت المتحدثة أن المفاوضات التقنية بين الطرفين الأوروبي والبريطاني ستستأنف اليوم، وقالت: “نحن نريد اتفاق يحقق اهداف شبكة الأمان”.

ورفضت أندريفا التكهن بموقف الاتحاد المستقبلي، بشأن المقترحات البريطانية.

ويذكر أن جونسون اقترح أن تبقى ايرلندا الشمالية عضواً في السوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية حتى عام 2025، ما يعني قيام حدود بحرية بين جزيرة ايرلندا وباقي أرجاء المملكة المتحدة.

وكان جونسون قد أكد أن بلاده ستنسحب من الاتحاد في الموعد المقرر أي 31 الشهر الجاري، حتى ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق.