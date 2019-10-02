دي مايو: نريد أن نكون رواداً في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تريد أن تكون “رائدة” في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي بداية مؤتمر صحافي عقده في (فيلا ماداما)، بروما الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ذكّر دي مايو بأن “إيطاليا حليفة للولايات المتحدة، وهي جزء من الحلف الأطلسي، ونريد أن نكون طرفًا فاعلاً في الناتو”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “إننا نريد أن نشجع تحالفنا التاريخي على مواجهة تحديات دبلوماسية جديدة يجب أن ترتبط باستقرار بلداننا وتنميتها”، فضلا عن “التقدّم الاقتصادي والاجتماعي”.