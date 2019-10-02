أوروبا مستعدة لدعم أي جهد دبلوماسي يؤمن السلام في شبه الجزيرة الكورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الاتحاد الأوروبي في قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي في البحر اليوم، عملاً استفزازياً اضافياً يقوض جهود المجتمع الدولي لبناء الثقة وتعزيز الأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، في بيان لها اليوم حول هذا الموضوع، إلى أن بروكسل تتوقع أن تمتنع كوريا الشمالية عن القيام بأي عمل ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشددت مايا كوسيانيتش على أن الهدف النهائي هو دفع كوريا الشمالية لتفكيك الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وعليه “يتعين الالتزام بمفاوضات دبلوماسية حقيقية تتمتع بالصدقية”، حسب كلامها.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تُستأنف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، حيت أعرب عن “الاستعداد لدعم جميع الجهود الدولية لا يجاد حل دبلوماسي يؤدي إلى سلام وأمن دائمين في شبه الجزيرة الكورية”، وفق بيان المتحدثة.