وزير خارجية إيطاليا: الدعوة لتجنب التصعيد في منطقة الخليج لا يعني الحيادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن تجنب التصعيد في منطقة الخليج العربي، مشيرا الى أن ذلك لا يعني تبنّي الحيادية.

وأضاف دي مايو، متحدثا عن الملف الإيراني في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في روما الأربعاء، أن “من الواضح والبديهي أننا نتفق على أن الحل من وجهة نظر الحكومة الإيطالية يجب أن يكون لصالح تخفيف التصعيد”، لكن “من الواضح أيضًا أن هذا لا يعني أن نكون محايدين من ناحية وجود منطقة تشهد توترات”.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول، “من الواضح أن إيطاليا قلقة”، من هذا الأمر.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي “نحن متحدون ضد عدوان إيران”، معرباً عن الشكر لإيطاليا، لقضية شركة ماهان الإيرانية للطيران، لسحب الترخيص الجوي منها، وهي إحدى شركتي الطيران الإيرانية التي تقوم برحلات بين إيطاليا وإيران.

وعاد بومبيو للتأكيد من جديد على أن سياسة إدارة ترامب المتمثلة بـ”حرمان” طهران من “الموارد” التي استخدمتها “لمدة 40 عامًا”، من أجل “أنشطة شريرة في جميع أنحاء العالم”، وارتكبت “اغتيالات لسياسيين” في أوروبا أيضا.

وخلص رئيس الدبلوماسية الأمريكية الى القول “هذه هي إيران التي نواجهها”، مذكِّرا بـ”أننا شهدنا في الأشهر الستة الماضية هجمات على ناقلات نفط أوروبية ومنشآت نفطية سعودية”.