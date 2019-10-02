بومبيو يدعو إيطاليا لإكمال مشروع خط أنابيب (تاب) البديل للغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- روما- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال لقائه أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، “دعم الولايات المتحدة الامريكية لإنجاز مشاريع الطاقة الكبرى في موعدها، والتي من شأنها تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وإيطاليا”.

جاء ذلك في بيان صدر في واشنطن للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس اليوم الاربعاء، في إشارة إلى خط نقل الغاز من أذربيجان العابر للادرياتيكي (تاب) ، وهو جزء من مشروع (الممر الجنوبي)، ضمن المشاريع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي من أجل تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي القادم من الاتحاد الروسي.

وأعادت المتحدثة “التأكيد على العلاقات القوية بين إيطاليا والولايات المتحدة، والتي يرمز إليها التعاون المستمر في مجموعة واسعة من المجالات”.

كما أكد رئيس الدبلوماسية الامريكية-وفق المتحدثة- “الإلتزام المشترك في حلف شمال الاطلسي (ناتو). وحث إيطاليا، إلى جانب جميع الحلفاء، على مواصلة البناء على التقدم المحرز حتى الآن في زيادة الإنفاق الدفاعي للوفاء بالتزامات التمويل”، في إشارة إلى تعهدات الدول الاعضاء في الحلف برفع ميزانية الدفاع الوطنية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2024.