مع توسع المظاهرات في العراق، دعوة أممية لضبط النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- دعت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارتن إلى “ممارسة ضبط النفس”، بينما تواصلت الاحتجاجات في البلاد لليوم الثاني على التوالي، وشهدت بغداد ومحافظات أخرى حراكا شعبيا واسعا هو الأكبر منذ نحو عام.

واعربت هينيس-بلاسخارت، في بيان صادر اليوم الأربعاء عن بعثة الأمم المتحدة في البلاد (يونامي)، عن “قلقها البالغ إزاء العنف الذي يرافق الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومناطق أخرى”.

وتحدث موقع أخبار الامم المتحدة عن تقارير أفادت “بإطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص الحيّ واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المظاهرات رغم الدعوات المتكررة من زعماء سياسيين ودينيين لممارسة ضبط النفس عقب مقتل اثنين من المحتجّين”.

وأبدت هينيس-بلاسخارت “أسفها الشديد لوقوع الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية”، مجددة التأكيد على الحق في الاحتجاج، حيث قالت: “لكل فرد الحق في التحدث بحرية بما يتماشى مع القانون.” ودعت في الوقت نفسه إلى توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين “مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامّة والخاصّة.”

وكان نطاق التظاهرات قد اتسع اليوم الأربعاء وأغلقت الشرطة المنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير منعا لوصول المتظاهرين لها. وتُعدّ هذه الاحتجاجات، التي وُصفت بالتلقائية، أكبر تحدّ يواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد عام من توليه قيادة الحكومة.