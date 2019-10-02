كونتي: الرسوم العقابية الامريكية على الاتحاد الأوروبي مسألة خطيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس الورزاء الايطالي، جوزيبي كونتي من مخاطر فرض الولايات المتحدة الامريكية رسوماً على الواردات الايطالية، في أعقاب صدور تحكيم هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية يسمح للإدارة الامريكية بفرض رسوم جمركية مقدارها 7.5 مليار دولار على المنتجات الأوروبية في قضية الدعم غير المشروع لقطاع صناعة الطائرات.

وقال كونتي في تصريحات للصحفيين من مدينة كالياري (سردينيا)، “نتيجة التحكيم كانت متوقعة. المشكلة أصبحت حقيقة خطيرة الآن”. واضاف “بالأمس إلتقيت وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ومسألة الرسوم الجمركية كانت أحد الموضوعات التي تمّ التطرق إليها”.

وقال “إيطاليا تدرك أن هناك توتراً تجارياً على المستوى العالمي. ومن المؤكد أن ذلك ينعكس على التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية. نحن نتعامل مع هذه المسألة ضمن الاتحاد الأوروبي، لكننا واثقون من أن نجد إهتماما من حليف تقليدي، الولايات المتحدة، بشأن بعض منتجاتنا التي تعتبر استراتيجية حقًا في إطار التجارة الدولية”.

وكانت المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم، قالت في بيان “ما زلنا نرى أنه حتى لو حصلت الولايات المتحدة على إذن من هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة، فإن اختيار تطبيق التدابير المضادة الآن سيكون قصير النظر ويؤدي إلى نتائج عكسية”. واضافت “إن استعدادنا لإيجاد تسوية عادلة لم يتغير. ولكن إذا قررت الولايات المتحدة فرض تدابير مضادة مرخصة من منظمة التجارة العالمية، فسيؤدي ذلك إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع لن يكون أمامنا فيه خيار آخر سوى فعل الشيء نفسه”.