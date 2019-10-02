يونكر: المقترحات البريطانية بحاجة لمزيد من النقاش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن قناعته بأن المقترحات الأخيرة المقدمة من قبل لندن بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تحتاج لبعض النقاش، خاصة في ظل وجود بعض النقاط الإشكالية.

وكان يونكر أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر اليوم أبلغه الأخير خلالها بمقترحاته الخاصة باستبدال شبكة الأمان الايرلندية، والتي تشكل عقدة الخلاف بين بروكسل ولندن بسبب رفض الأخيرة لها، ما يعرقل عملية بريكست.

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن المقترحات تتضمن بعض النقاط الإيجابية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة.

ولكنه لفت النظر إلى ضرورة العمل خلال الأيام القادمة لمراجعة القواعد الجمركية وكافة التدابير لمنع حدود قاسية والحفاظ على التعاون بين شمال وجنوب جزيرة ايرلندا.

وتتمحور المقترحات البريطانية حول ضرورة إبقاء ايرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية المشتركة حتى عام 2025، رغم انسحابها من الاتحاد الجمركي وذلك للمحافظة على حرية مرور البضائع إلى جمهورية ايرلندا، والتي ستبقى عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ويرى الأوروبيون أن المقترحات البريطانية تؤشر على رغبة لندن بالتقدم، حيث “سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترحات البريطانية في ضوء معاييره المعروفة”، وفق كلام يونكر.

وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال: “نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك”.

هذا ومن المقرر أن تستمر المحادثات التقنية والسياسية بين فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني في بروكسل خلال الأيام القادمة.