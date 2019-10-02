وزير الخارجية الامريكي: لقاء مثمر مع دي مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو إجتماعه في روما الاربعاء مع نظيره الايطالي، لويجي دي مايو بـ”اللقاء المثمر”

وقال في تغريدة مساء الاربعاء إنه خلال اللقاء تمت “مناقشة علاقاتنا الأمنية والاقتصادية والثقافية القوية مع إيطاليا وأهمية الوحدة عبر الأطلسي في مواجهة التحديات العالمية”.

وتضمنت مباحثات رئيس الدبلوماسية الامريكية خلال زيارته الحالية لروما مواضيع من أهمها الازمة الخليجية والطموحات الايرانية في المنطقة، الأوضاع في ليبيا، علاقات إيطاليا مع الصين ومخاوف واشنطن الامنية بهذا الصدد، فضلاً عن دعوة إيطاليا لزيادة نفقاتها الدفاعية في إطار إلتزامات الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والامن الطاقوي