البابا يستقبل اليوم في لقاء خاص وزير الخارجية الامريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يستقبل البابا فرنسيس اليوم الخميس وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في لقاء خاص في الفاتيكان

ومن المتوقع أن يتطرق لقاء البابا مع وزير الخارجية الامريكي وهو كاثوليكي من أصل إيطالي، العديد من القضايا الحساسة، من بينها موضوع الحرية الدينية التي تناولها بومبيو في ندوة نظمها الكرسي الرسولي، فضلاً عن قضايا الهجرة والتغير المناخي والعلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الامريكي إلتقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة، بول ريتشارد غالاغر.

وكتب بومبيو في تغريدة أمس الاربعاء في أعقاب اللقاء مع المسؤولين في الفاتيكان “ممتن لتعاون الفاتيكان المستمر من أجل النهوض بالحرية الدينية وحماية الأقليات الدينية وإنهاء الكارثة الإنسانية في سورية ومعالجة معاناة الشعب الفنزويلي”.