وزير الخارجية الامريكي: لن نضحي بأمننا القومي بشراكتنا مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الحكومة الايطالية، التي إنضمت في وقت سابق إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، من مخاطر تجسس جهات أجنبية، كالحزب الشيوعي الصيني، على شبكة إتصالاتها الوطنية عبر شركة هواوي الرائدة في تقنية إتصالات الجيل الخامس.

وقال بومبيو، الذي يزور إيطاليا والفاتيكان حالياً، في مقابلة مع محطة (سكاي تي جي24) الاخبارية الايطالية “نريد أن نبقى شركاء لإيطاليا ولكن ليس بالتضحية بالأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف “تتصرف أجهزتنا الامنية بطريقة مباشرة للغاية: في كل مرة نتلقى فيها معلومات عن الأمن القومي ، نتأكد من ضمان الخصوصية لمواطنينا وضمان أن هذه المعلومات تمر عبر شبكات آمنة”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى فهم المخاطر الموجودة. إذا قررت شركة إيطالية الاستثمار أو توفير أجهزة شبكة تعتقد فرق الأمن القومي التابعة لنا أنها تعرض خصوصيتنا للخطر، فسيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة”.

وقال وزير الخارجية الامريكي “نريد الشراكة مع إيطاليا”، لكن “ليس بالتضحية بالأمن القومي الأمريكي، لأن هناك مخاطر في أن يتمكن أندادنا أو الحزب الشيوعي الصيني من الوصول إلى هذه المعلومات “.