وزير الخارجية الامريكي: مخاطر التدخلات الروسية في السياسة الايطالية شبه مؤكدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو عما وصفه “مخاطر شبه مؤكدة” للتدخل الروسي في الشؤون الايطالية، مشيراً خلال مقابلة مصورة مع موقع صحيفة (لاستامبا) الإيطالية، إلى أن هذه المخاطر “لا تقتصر على روسيا”.

ووفق الترجمة الايطالية لمقتطفات من المقابلة، التي سيتم نشر نصها الكامل في نسخة السبت الورقية للصحيفة، “هناك العديد من الدول التي تشارك في هذه الأنشطة، التي تهدف إلى التسلل إلى السياسات الداخلية لدول أخرى” للتأثير عليها.

واضاف وزير الخارجية الامريكي “ينبغي علينا أن نكون يقظين وأن نتبادل المعلومات الاستخباراتية بين بلداننا. إذا فعلنا كل هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة، أنا واثق من مقدرتنا على حماية قيمنا وديمقراطياتنا، وحتى انتخاباتنا”.