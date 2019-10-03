جينتيلوني: إلتزام بالقواعد المالية الاوروبية مع اللجوء للمرونة عند الضرورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تعهد رئيس الوزراء الايطالي الاسبق باولو جينتيلوني، المرشح لمنصب مفوض الشؤون الاقتصادية في الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد، بالاشراف “على تنفيذ ميثاق الاستقرار والنمو لضمان استدامة الحسابات العامة” في سائر الدول الاعضاء بما فيها بلاده إيطاليا، التي تعاني من الإرتفاع الكبير في حجم دينها العام وتجنبت في آخر لحظة عقوبات مالية من المفوضية بسبب موازنتها للعام الحالي.

وأضاف جينتيلوني في جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي الخميس “سألجأ إلى المرونة عند الضرورة، للسماح لسياسات الميزانية بلعب دور الاستقرار وتشجيع الاستثمار”.

وقال “في تطبيق القواعد، سأركز على تخفيض الدين العام كشخص يشعر بقلق عميق إزاء تأثيرها المحتمل المزعزع للاستقرار عندما تكون هذه الديون مرتفعة في ظل اقتصاد متباطئ” ، مشيرًا في ذات الوقت أنه يعتزم “إستخدام مناسب للحيز الممنوح للموازنات الوطنية لمواجهة خطر تباطؤ النمو الاقتصادي”.