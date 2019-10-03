أفراموبولوس ووزراء أوروبيون في تركيا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس بزيارة اليوم إلى أنقرة، لبحث سبل التعاون المستقبلي بشأن إدارة ملف الهجرة.

ويرافق المفوض الأوروبي في زيارته وزيرا الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر، والألماني هورست سيهوفر.

وسيلتقي الوفد الأوروبي كلا من وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان سويلو.

هذا ومن المنتظر أن يجري الوفد الأوروبي محادثات مع الأتراك تتعلق بمستقبل الاتفاق المبرم بين بروكسل وأنقرة عام 2016 ومسألة تزايد تدفقات المهاجرين في الأِشهر الأخيرة من تركيا نحو الجزر اليونانية.

وينظر الأوروبيون بقلق إلى التهديدات التي تطلقها تركيا بين الحين والآخر حول إمكانية فتح حدودها للسماح بتدفق المهاجرين إلى أوروبا ما لم تحصل على ما تقول أنها وُعدت به من أموال، وكذلك ربطها الأمر بمسالة المنطقة العازلة التي تنوي إقامتها في شمال سورية.

وحول هذا الأمر، عبر المتحدث باسم المفوضية عن تفهم أوروبا لمخاوف تركيا الأمنية، وقال: “نحن بحاجة لمزيد من الإيضاحات من قبل الأتراك”.

وشدد المتحدث على أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تتفادى جميع الأطراف مزيداً من التوتر في الشمال السوري وتأمل توقف الأعمال العدائية هناك من أجل تفادي تدفق موجات جديدة من المهاجرين.

وتؤكد بروكسل على ضرورة العمل من أجل تهدئة الوضع في سورية للتمكن من توصيل المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد.

هذا ومن المقرر أن يتوجه أفرموبولوس والوزيران الفرنسي والألماني إلى اليونان غداً لبحث كيفية مساعدة أثينا على النهوض بعبء المهاجرين وطالبي اللجوء على أراضيها.