البابا يعيّن قضائياً إيطالياً رئيساً لمحكمة الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس عيّن، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للمدعين العامين للجمهورية في روما، جوزيبي بينياتّوني رئيساً لمحكمة الفاتيكان.

وذكر بيان فاتيكاني أن وكيل نيابة روما “بينياتّوني، كان قاضياً في مدينة كالتانيسيتا (صقلية ـ جنوب)، وشغل منذ عام 1977 منصب نائب الرئيس بمكتب المدعي العام”. وفي “عام 2008، تم تعيينه من قبل مجلس القضاء الإيطالي الأعلى، مدعيا عاما للجمهورية في مقاطعة ريجّو كالابريا”.

وخلص البيان مشيرا الى أنه “في آذار/مارس 2012 تم تعيين بينياتّوني من قبل المجلس ذاته، مدعياً عاماً للجمهورية في العاصمة روما”.