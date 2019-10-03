إيطاليا: إكليل زهور في البحر استذكارا للضحايا المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – وُضع إكليل من الزهور في الموقع البحري المطل على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، الذي غرق فيه قارب مهاجرين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وتسبب بوفاة 368 مهاجراً.

هذا وقد استقل طلاب، ناجون، مواطنون وممثلون عن المؤسسات، أحد قوارب الصيد ظهيرة الخميس، وانطلقوا من ميناء الجزيرة ليبحروا إلى نقطة غرق القارب المذكور.

وقد أقيمت مراسيم الاحتفاء بعد مسيرة انطلقت من مركز لامبيدوزا لتصل إلى ساحة باب أوروبا، بينما بدأت المبادرات الخاصة بذكرى غرق قارب الهجرة في 3 تشرين الأول/أكتوبر، على الجزيرة منذ الليلة الماضية، عندما تم افتتاح نصب (نووڤا سبيرانتسا ـ أمل جديد) التذكاري، عند الساعة 3:30 فجراً، وهو وقت وقوع حادث الغرق.