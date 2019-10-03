خروقات وقف إطلاق النار شمال غرب سورية وإعاقة لعودة النازحين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ على الرغم من إعلان روسيا نهاية آب/أغسطس الماضي عن هدنة في شمال غرب سورية، واقتراب أول اجتماع بين المعارضة السورية والنظام عبر اللجنة الدستورية التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيلها في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن النظام السوري وروسيا ما يزالان مستمران بالحملة العسكرية على مناطق سيطرة المعارضة في شمال شرق سورية، متسببين بمزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وقال منسقوا الاستجابة في الشمال السوري إن “وتيرة الانتهاكات على تلك المناطق زادت في الآونة الأخيرة، ووثقوا استهداف أكثر من 45 منطقة في إدلب وحماه وحلب وأريافها، منذ 27 أيلول/سبتمبر حتى أمس الأربعاء”.

وعلى الرغم من تأكيدهم أن “هذا التصعيد لم يمنع من عودة الكثير من النازحين والهاربين من المنطقة”، إلا أنهم أشاروا إلى أن “مجمل العائدين حتى اليوم بلغ نحو 61 ألفاً، من أصل 966 ألف نزحوا وهربوا من المنطقة نتيجة الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري وروسيا منذ شباط/فبراير الماضي”، أي “ما معدله 6.36 % فقط من الهاربين”، وهو “نسبة صغيرة جداً لا تكاد تُذكر بالنسبة للعدد الضخم من الهاربين من تلك المنطقة”.

وطالب منسقوا الاستجابة الدول المعنية بـ”الضغط على روسيا لإيقاف الأعمال العدائية المستمرة، والاستمرار بعملية وقف إطلاق النار في المنطقة”، مؤكدين أن “استمرار روسيا في سياستها هذه يزيد من جديد من عدد الهاربين والنازحين من المنطقة”، ومشيرين إلى “وجود 242 مخيماً عشوائياً في مناطق النزوح تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية”.

هذا وقال ناشطون الخميس، إن “أكثر من 9 مدنيين أصيبوا، بينهم أطباء وممرضين، في قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف مركزاً صحياً وسط مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، وتسبب بدمار جزئي في مبنى المركز”، كما “طالت قذائف مدفعية قوات النظام كلًا من بلدات كفرنبل، معرة حرمة، كفرعويد، معرزيتا وغيرها”.

وكانت محافظة إدلب قد دخلت في 31 آب/أغسطس الماضي وقفاً لإطلاق النار أعلنته روسيا وقوات النظام، لكن الخروقات لم تتوقف تقريباً ولا حتى ليوم واحد منذ ذلك الإعلان.