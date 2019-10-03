سورية وفنزويلا محور أحاديث وزير الخارجية الأمريكي لدى زيارته الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن “فنزويلا، سورية والاتجار بالبشر” كانت المواضيع التي تمحورت من حولها اجتماعات مساء أمس في الفاتيكان بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ونظيره الفاتيكاني بيترو بارولين، ومسؤول العلاقات مع الدول المونسنيور پاول غالاغر.

ووفقًا للمتحدثة باسم أمانة سر الدولة الأمريكية مورغان أورتاغوس، التي من خلال إشارتها إلى الذكرى الـ35 لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي، قالت إن بومبيو “شكر الكاردينال بارولين والمونسنيور غالاغر على جهود الفاتيكان لتقديم المساعدة الإنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب الفنزويلي”. كما جرى خلال المحادثات، “بحث أهمية منع الاتجار بالبشر والتقدم المحرز في مجال ضمان الحرية الدينية أيضًا”.

وخلصت مذكرة أمانة سر الولايات المتحدة، إلى القول إنه “حول الشرق الأوسط، أحاط الوزير علماً بالجهود الأمريكية لدعم الأقليات المسيحية، وأكد على أهمية النداءات المستمرة من جانب الولايات المتحدة والفاتيكان لوضع حد للكارثة الإنسانية في سورية”.