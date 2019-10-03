الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا الاتحاد الأوروبي قوات الأمن العراقية إلى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع حركة الاحتجاجات في البلاد، مشدداً على ضرورة أن يلتزم المحتجون بالسلمية.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، في إطار التعليق على الاحتجاجات التي اندلعت في بغداد وامتدت إلى مدن عراقية أخرى. وقد أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل وجرح مئات الأشخاص.

ووصف المتحدثة بـ”الخطوة في الاتجاه الصحيح”، البيان الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي أكد فيه على الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مع الاعتراف بالمطالب المشروعة للمتظاهرين.

ويدعم الأوربيون تحقيقات موثوقة وسريعة في الأحداث الأخيرة، والتي وفقاً للمتحدثة “إنها دليل آخر على الحاجة الملحة لتلبية تطلعات الشعب العراقي خاصة من خلال إصلاحات اقتصادية فعالة”.

ويبدي الاتحاد الأوروبي، كما جاء في البيان، استعداده لدعم جهود السلطات العراقية في هذا المجال.