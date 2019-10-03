إتحاد إيطالي يدعو حكومات أوروبا لتجديد التعهد بإنقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال إتحاد إيطالي: “ندعو الحكومات الأوروبية إلى تجديد التزامها بنشاط البحث والإنقاذ للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون صعوبات”، في عرض البحر.

هذا ما طالبت به سكرتيرة الاتحاد الإيطالي للعمل (UIL) إيفانا فيرونيزي، إحياء لذكرى 368 قتيلاً على الأقل، قضوا في حادث غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا في 3 تشرين الأول/أكتوبر عام 2013، والذي أصبح مذاك يومًا مخصصًا للذاكرة وفقا لما يحدده القانون.

وأضافت فيرونيزي أنه “بالنسبة لـ(UIL)، تأتي حياة البشر وصونها قبل أي أولوية أو خيار سياسي”، فـ”دعونا نتذكر بألم يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ونلزم أنفسنا لكي لا يكون مزيد من ضحايا الهجرة أبداً، ولا يسقط مزيد من القتلى في عرض البحر”.

وتابعت “نستذكر اليوم ضحايا الهجرة”، لكن “منذ ذلك الحين مات أكثر من 19 ألف شخص في محاولة عبور البحر المتوسط للوصول إلى سواحل أوروبا، على أمل أن يحظوا بمستقبل أفضل”، وعلى وجه الخصوص “سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 2018 سقوط2275 شخصًا، فقدوا حياتهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط​”.

وخلصت فيرونيزي إلى القول “لسوء الحظ، تقع معظم الحوادث قرب سواحل ليبيا، ويرجع ذلك أيضًا إلى ندرة التزام خفر السواحل الليبي”، وكذلك “الحرب الأهلية الدائرة”، في البلاد.