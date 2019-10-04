إيطاليا: بطريرك وإمام يسلّمان مدينة البندقية وثيقة أبو ظبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – تشهد مدينة البندقية (شمال) حدثا في إطار اللقاء بين الأديان، يسلِّم من خلاله بطريرك وإمام وثيقة أبو ظبي للأخوّة الإنسانية.

وقالت الجهة المنظمة للحدث في بيان، إنه “سيتم تسليم المدينة رسميًا، في الحدث الذي يُقام في بلدة مارغيرا التابعة لبلدية فينيسيا، مساء اليوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم الذي خصصته الكنيسة لذكرى وعيد القديس فرنسيس الأسيزي، وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك، التي وقعها في الأشهر الأخيرة بأبو ظبي، البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب”.

واضافت أن “الحدث قد دعي: إخوة وأخوات، مواطنو أرض واحدة”، ومن المقرر “عقده عند الساعة 8.30 مساء على مسرح أورورا في مارغيرا”، وأنه “تم تنظيمه كجزء من الاحتفالات بذكرى مرور 800 عام على لقاء القديس فرنسيس الأسيزي السلطان الملك الكامل الأيوبي في مصر”.

وأشار المنظمون الى أن الحدث “سيشهد مشاركة بطريرك البندقية فرانشيسكو موراليا، إمام الجاليات الإسلامية في البندقية، حمد محمد، مدير صحيفة أفينيري ماركو تاركوينيو وأعلى السلطات المحلية”، مبينة أن “البطريرك والإمام، التقيا أمس في القصر البطريركي، على ضوء هذا الموعد”.

وذكرت الجهة المنظمة أن “أبرشية مارغيرا سوف يُسبق الحدث بمراسم إفخارستية رسمية يرأسها البطريرك عند الساعة 6.30 مساء في كنيسة القديسين فرنسيس وكلارا”.

وبالمناسبة، كتب البطريرك موراليا في نص قصير يطلق ويقدّم معنى الاجتماع، “إن قديس أسيزي يعلمنا أن نعانق البشرية جمعاء، ونلتقي كل إنسان، حتى الشخص الأكثر بعداً عنا”، فـ”الإيمان يقود المؤمنين من مختلف المعتقدات الدينية إلى أن يروا في الآخر، أخاً خليقاً باللقاء”.