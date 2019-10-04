ناشط إنساني إيطالي: فتح تحقيق حول دور مسؤولي الداخلية عن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعا ناشط إنساني إيطالي الى فتح تحقيق حول دور المسؤولين في وزارة الداخلية في مجال إنقاذ المهاجرين.

وفي نداء أطلقه المسؤول بمنظمة (Mediterranea Saving Humans) لوكا كازاريني، على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الجمعة، قال متسائلا: “هل تريد وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي مواصلة السير على الطريق الذي حدده (وزير الداخلية الأسبق ماركو) مينيتي، وبشكل مؤكد؟”.

وفي تغريدته التي أرفقها بصورة لخبر من صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، يتحدث عن مفاوضات سرية مزعومة بين مهرب بشر وعملاء سريين إيطاليين حدثت عام 2017 في مركز (مينيو) الصقلي لإستقبال طالبي اللجوء، قال كازاريني “هل أدركت (وزيرة الداخلية) من يقوم بـ(العمل الجيد) في ليبيا، وهل ستفتح تحقيقًا لمعرفة دور المسؤولين في وزارتها؟”.

وخلص الناشط الإنساني مشيرا الى أن “مدونة قواعد السلوك نكتبها نحن لكي يتم إحترامها من قبل الحكومات”.