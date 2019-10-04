رينزي: لا لتكرار خطأ حكومة ليتّا بزيادة ضريبة القيمة المضافة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي من أن زيادة ضريبة القيمة المضافة كان خطأً ارتكبته حكومة سلفي إنريكو ليتّا، والذي لا ينبغي تكراره.

وكتب رينزي في مقال نشره في صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، أنه “لا يمكن تصوّر أننا لتقليل العبء الضريبي نريد زيادة ضريبة القيمة المضافة”، فـ”زيادتها بحجم 7 مليارات يورو مقابل تخفيض معدل الضرائي بـ2.5 مليار يورو، لا يمثل صفقة رابحة”، بل “إنه كتسجيل هدف ذاتي”، وأدف “حسنا أبلى ممثلونا إذ عارضوا الأمر بكل قوتهم”.

وذكر رينزي أن “زيادة ضريبة القيمة المضافة اليوم سيكون بمثابة جنون، سواء أكان ذلك على الصعيد السياسي، بإهداء مساعدة غير مستحقة للسيناتور سالفيني”، أم على “صعيد التأثير الاقتصادي على الاستهلاك”.

وذكّر رينزي بأن “تجربة الحكومة التي قادها النائب (إنريكو) ليتّا، تذكرنا جميعًا بكيف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة في وقت الركود الاقتصادي، يضعف الاستهلاك بشكل كبير”، وخلص الى القول: “لقد كان في تشرين الأول/أكتوبر 2013 عندما قررت السلطة التنفيذية المذكورة الزيادة الأخيرة، والتي دفعت إيطاليا عواقب لشهور عديدة”.